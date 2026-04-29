Jannik Sinner piega Rafael Jodar a Madrid | l’azzurro fa una dedica al suo avversario alla Caja Magica

Jannik Sinner ha vinto il match dei quarti di finale al Masters 1000 di Madrid contro Rafael Jodar, con il punteggio di 6-2 7-6 (0). La partita si è svolta alla Caja Magica e ha visto il tennista italiano conquistare la vittoria in due set. Dopo il successo, Sinner ha dedicato un gesto all’avversario, senza ulteriori dettagli sul contenuto della dedica.

Jannik Sinner si è imposto nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid contro l’enfant du pays Rafael Jodar con il punteggio di 6-2 7-6 (0). Un match in cui il giovane iberico ha messo in mostra, soprattutto nel secondo set, le sue notevoli qualità, riuscendo a mettere in difficoltà l’azzurro. Sinner, dal canto suo, è stato impeccabile nella gestione dei punti chiave, facendo la differenza nel rush finale dell’incontro. Una sfida che Jannik aveva preparato con curiosità e con la volontà di comprendere fino in fondo il valore dell’avversario: “ È un giocatore molto talentuoso e credo che questa non sarà l’unica volta in cui ci affronteremo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner piega Rafael Jodar a Madrid: l’azzurro fa una dedica al suo avversario alla Caja Magica Notizie correlate Rafael Jodar: età, ranking e carriera del prossimo avversario di Jannik Sinner all’Atp Madrid 2026Jannik Sinner sfida Rafael Jodar oggi, all’Atp Madrid 2026 per i quarti di finale. Leggi anche: Chi è Rafael Jodar, l’avversario di Sinner a Madrid che Jannik prevede di sfidare “molto spesso” Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Jannik Sinner vola in semifinale a Madrid; Sinner-Jodar, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming; ATP Madrid 2026: Jodar piega Kopriva e si regala la super sfida con Sinner; Rafael Jodar verso il big match con Sinner: Contento del mio gioco, sarà una nuova opportunità. Jannik Sinner piega Rafael Jodar a Madrid: l’azzurro fa una dedica al suo avversario alla Caja MagicaJannik Sinner si è imposto nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid contro l’enfant du pays Rafael Jodar con il punteggio di 6-2 7-6 (0). Un match ... oasport.it Jannik Sinner, contro Rafael Jodar il dettaglio che i fan temevanoLa vittoria in due set di Jannik Sinner su Rafael Jodar ha presentato una condizione che gli appassionati spagnoli avevano già messo nel mirino. sportal.it Record su record: semplicemente Jannik Sinner - facebook.com facebook Sinner vola in semifinale Jannik batte in due set lo spagnolo Jodar e vola in semifinale all’Atp 1000 di Madrid #Sinner #Corrieredellosport x.com