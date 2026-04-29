Jannik Sinner piega Rafael Jodar a Madrid | l’azzurro fa una dedica al suo avversario alla Caja Magica

Da oasport.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha vinto il match dei quarti di finale al Masters 1000 di Madrid contro Rafael Jodar, con il punteggio di 6-2 7-6 (0). La partita si è svolta alla Caja Magica e ha visto il tennista italiano conquistare la vittoria in due set. Dopo il successo, Sinner ha dedicato un gesto all’avversario, senza ulteriori dettagli sul contenuto della dedica.

Jannik Sinner si è imposto nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid contro l’enfant du pays Rafael Jodar con il punteggio di 6-2 7-6 (0). Un match in cui il giovane iberico ha messo in mostra, soprattutto nel secondo set, le sue notevoli qualità, riuscendo a mettere in difficoltà l’azzurro. Sinner, dal canto suo, è stato impeccabile nella gestione dei punti chiave, facendo la differenza nel rush finale dell’incontro. Una sfida che Jannik aveva preparato con curiosità e con la volontà di comprendere fino in fondo il valore dell’avversario: “ È un giocatore molto talentuoso e credo che questa non sarà l’unica volta in cui ci affronteremo.🔗 Leggi su Oasport.it

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