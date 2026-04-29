Jannik Sinner ha dichiarato di iniziare a percepire un po’ di stanchezza mentre prosegue la sua partecipazione al Masters 1000 di Madrid, dove ha affrontato e battuto lo spagnolo Rafael Jodar con un punteggio di 6-2, 7-6(0). Con questa vittoria, il tennista italiano ha ottenuto l’ingresso in semifinale, continuando una serie di risultati positivi nel torneo.

Jannik Sinner continua la sua corsa trionfale al Masters 1000 di Madrid, piegando lo spagnolo Rafael Jodar con il punteggio di 6-2, 7-6 (0) e staccando il pass per la semifinale. Un successo tutt’altro che banale, maturato tra un primo set dominato e un secondo parziale estremamente combattuto, in cui l’azzurro ha dovuto attingere a tutta la propria solidità mentale e tecnica. Dopo un avvio equilibrato, Sinner ha cambiato marcia nel primo set, infilando cinque game consecutivi dal 2-1 per Jodar – annullando anche due palle break – e chiudendo 6-2 in 44 minuti. Più complesso il secondo set, dove l’altoatesino ha cancellato ben cinque palle break (due nel sesto game e tre nell’ottavo) e non ha sfruttato tre occasioni sul 5-4 in risposta.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner ammette: “Comincio a sentire un po’ di stanchezza, mi spingo al limite per capire dove posso arrivare”

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Sinner vola in semifinale Jannik batte in due set lo spagnolo Jodar e vola in semifinale all’Atp 1000 di Madrid #Sinner #Corrieredellosport x.com