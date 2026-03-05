Jannik Sinner a Indian Wells 2026 | Contento di come mi sento in campo voglio arrivare lontano

Jannik Sinner si prepara all’esordio a Indian Wells 2026, che avverrà domani, venerdì 6 marzo, contro il tennista ceco Dalibor Svrcina, attualmente al numero 109 del ranking ATP. Durante il Media Day, il giocatore ha dichiarato di sentirsi bene in campo e di essere soddisfatto della preparazione svolta. La partita rappresenta il suo primo impegno in questo torneo.

Jannik Sinner è pronto all'esordio a Indian Wells 2026, domani venerdì 6 marzo contro il ceco Dalibor Svrcina, numero 109 del ranking Atp: "La mia preparazione sta andando molto bene" – ha detto il campione azzurro durante il media Day. "Questo è un posto speciale. Ovviamente, non aver potuto partecipare l'anno scorso lo rende ancora più speciale, e speriamo che sia un grande torneo. Sono molto contento di come mi sento in campo e ovviamente vogliamo arrivare il più lontano possibile nel torneo. Allo stesso tempo, cerchiamo anche di migliorare un paio di cose – ha proseguito – Sto cercando di essere un po' più aggressivo a volte sulla linea di fondo, e poi vedremo come andrà.

