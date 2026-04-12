Jannik Sinner ha commentato la vittoria nelle semifinali del Masters 1000 di Montecarlo contro Alexander Zverev, definendola una prestazione controllata dall’inizio alla fine. Dopo il match, ha parlato con calma ai microfoni di Tennis Channel, sottolineando come la sfida gli abbia permesso di capire meglio i propri margini di miglioramento. Ha anche menzionato la volontà di lavorare duramente ogni giorno, con l’obiettivo di diventare un giocatore più completo.

Prestazione dominante e parole misurate: Jannik Sinner analizza con lucidità il successo nelle semifinali del Masters1000 di Montecarlo su Alexander Zverev ai microfoni di Tennis Channel, al termine di una partita controllata dall’inizio alla fine. Il punteggio netto, 6-1 6-4, fotografa solo in parte la superiorità mostrata dall’azzurro, apparso solido soprattutto nei momenti chiave. Fin dalle prime battute, Sinner ha imposto ritmo e intensità, un aspetto che lui stesso ha sottolineato nel post-partita: “ È stata una grande prestazione da parte mia. Ho iniziato la partita in modo molto positivo ed è stato molto importante “. Le condizioni, però, non sono rimaste costanti durante l’incontro: “ All’inizio era molto nuvoloso, molto pesante, poi abbiamo finito con il sole e la palla rimbalzava di più, era più viva “.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner: “Alcaraz mi farà capire dove lavorare. Mi sveglio ogni giorno per essere un giocatore migliore”

Jannik Sinner sorride a metà: “Devo migliorare da fondo se voglio andare avanti. Il giorno libero mi farà bene”Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale del Masters 1000 di Miami dopo aver faticato contro l’americano Alex Michelsen.

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