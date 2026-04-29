Se c’è un ex membro degli apparati americani considerato “nemico” di Donald Trump negli Usa, quello è senza dubbio James Comey. Ex direttore dell’Fbi dal 2013 al 2017, e bersaglio anche dopo il suo licenziamento per volontà dell’attuale presidente, Comey è tornato nelle mire del tycoon. Dopo aver scampato l’incriminazione lo scorso anno, sempre promosso da Trump, stavolta l’ex funzionario rischia l’accusa formale da parte del Dipartimento di Giustizia per una presunta minaccia di morte nei confronti del presidente realizzata formando un messaggio in codice con delle conchiglie. Sì, avete letto bene. Perché si parla di conchiglie e minacce di...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - James Comey accusato di minacce di morte a Trump con un messaggio in codice fatto con le conchiglie: "86 47"

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