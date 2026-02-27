Celik alla Juventus la società bianconera continua a monitorare la situazione Le ultimissime novità sul futuro del turco

La Juventus sta seguendo da vicino la situazione di Celik, il giocatore turco, mentre si avvicina la finesione della stagione. La società bianconera tiene sotto controllo eventuali sviluppi e valutazioni riguardo al suo trasferimento. Non ci sono ancora annunci ufficiali, ma l’interesse rimane vivo in vista delle mosse future. La situazione viene costantemente aggiornata dai dirigenti del club.

Openda Juventus, la società bianconera non ha più dubbi sul suo futuro. Ecco che cosa potrebbe succedere in estate Bernardo Silva Juventus, la posizione del club bianconero sul centrocampista portoghese. Le novità Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Women, lo spogliatoio si è incrinato: cortocircuito tra le giocatrici e Canzi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Celik alla Juventus, la società bianconera continua a monitorare la situazione. Le ultimissime novità sul futuro del turco Biereth Juventus, la società bianconera continua a monitorare la situazione. Che cosa filtra dalla Continassadi Redazione JuventusNews24Biereth Juventus, la società bianconera continua a monitorare la situazione per il talento danese. Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione alla concorrenza dei rivali. Le ultimissime novitàPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Temi più discussi: Celik-Juve? Arriva la secca smentita con una nota ufficiale; La Stampa - Celik via a zero dalla Roma: bloccato dalla Juventus, c'è l'accordo sullo stipendio; Celik, niente intesa con la Roma: richiesta eccessiva, la Juve pensa all'affare; Accordo tra Celik e la Juventus per la prossima stagione? Arriva la smentita ufficiale: Concentrato sulla Roma. Celik alla Juventus, l’agente smentisce tutto: la scelta sul futuro alla RomaCelik alla Juventus – I bianconeri seguono con forte interesse Zeki Celik in vista della prossima estate. Il laterale turco potrebbe salutare la Roma a parametro zero, essendo in scadenza. fantamaster.it Celik-Juventus, intesa vicina: la Roma rischia di perderlo a parametro 0Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus avrebbe già mosso passi concreti per assicurarsi Zeki Celik al termine della stagione in corso. Il terzino turco, attualmente in forza all ... it.blastingnews.com Celik: una partita che sa già di futuro. Il rinnovo non c'è, Lucio lo corteggia IL MESSAGGERO Presente e futuro, tutto in una notte. Roma-Juventus è una partita dai mille significati e sarà una sfida dal sapore particolare anche per Celik. Imprescindibile nell'ultim - facebook.com facebook Roma, Celik osservato speciale contro la Juve: rinnovo lontano, bianconeri in agguato #ASRoma #Juventus #RomaJuventus #calciomercato x.com