Perin Juventus il portiere è pronto a fare le valigie in estate | ecco qual è l’obiettivo dell’estremo difensore bianconero

Il portiere della Juventus ha annunciato la volontà di cambiare squadra durante la prossima sessione di mercato estivo. L’estremo difensore, attualmente in rosa con il club bianconero, ha espresso chiaramente la sua intenzione di cercare nuove opportunità e un percorso diverso. La decisione riguarda esclusivamente le sue future destinazioni, senza coinvolgimenti o dettagli sulle motivazioni.

Calciomercato Juventus: scelto il portiere per la prossima stagioneLa porta della Juventus potrebbe cambiare padrone nella prossima stagione. L'idea che prende sempre più quota è quella di affidarsi ad un portiere di esperienza