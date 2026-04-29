italo vuole espandersi in germania

Italo ha annunciato un piano di espansione in Germania, con un investimento previsto di 3,6 miliardi di euro. L’obiettivo è introdurre nuovi treni ad alta velocità nel mercato ferroviario tedesco. Al momento, non sono stati specificati i dettagli sulle rotte o le tempistiche dell’operazione. La società ha comunicato che questa mossa fa parte di una strategia più ampia di crescita internazionale.

C'è un piano di investimenti da 3,6 miliardi di euro per mettere nuovi treni ad alta velocità sulle tratte più trafficate, a partire dal 2028 La compagnia ferroviaria italiana Italo ha annunciato di voler investire 3,6 miliardi di euro per portare i suoi treni ad alta velocità anche in Germania. I primi dovrebbero partire a metà del 2028 e dovrebbero viaggiare su due tratte, che sono anche le più trafficate in Germania: Monaco di Baviera-Colonia-Dortmund e Monaco di Baviera-Berlino-Amburgo. In questo modo Italo vuole rompere il quasi monopolio di InterCityExpress (ICE), cioè il servizio di treni ad alta velocità di Deutsche Bahn, la principale compagnia ferroviaria tedesca.🔗 Leggi su Ilpost.it

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