I negoziati tra Ucraina e Russia si sono conclusi a Ginevra, dopo un confronto complicato che ha portato comunque a qualche passo avanti. La Russia insiste affinché la NATO si impegni a non espandersi ulteriormente verso est, una richiesta che ha acceso discussioni tra le parti. Durante le discussioni, sono stati affrontati temi delicati, come la presenza militare e le garanzie di sicurezza, con le parti che hanno riconosciuto le difficoltà ma anche alcuni segnali di apertura.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sostiene di stare lavorando con la delegazione ucraina “per avvicinare una vera pace”. “La priorità sono le garanzie di sicurezza per l’Ucraina”, afferma, come riporta Sky News.. “I rappresentanti ucraini hanno direttive chiare su ogni aspetto dei negoziati”, aggiunge. Rustem Umerov, capo della delegazione ucraina a Ginevra, ha dichiarato che le trattative, appena concluse nella città svizzera, sono state “sostanziali e che sono state chiarite diverse questioni”. Umerov ha aggiunto che ci sono stati progressi e che l’obiettivo dell’Ucraina rimane una pace giusta e sostenibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, conclusi i negoziati a Ginevra: “Difficili, ma ci sono progressi”. Mosca vuole che la Nato si impegni a non espandersi a Est

Leggi anche: Ucraina, Mosca denuncia: "Progressi al rallentatore nei negoziati, qualcuno vuole sabotarli"

Ucraina: l’inviato Usa Witkoff annuncia “significativi progressi” nei colloqui a Ginevra con la Russia. Ma i negoziati continuanoL’inviato degli Stati Uniti Witkoff ha dichiarato di aver fatto “significativi progressi” nei colloqui con la Russia a Ginevra, dopo sei ore di discussioni intense.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.