Ucraina conclusi i negoziati a Ginevra | Difficili ma ci sono progressi Mosca vuole che la Nato si impegni a non espandersi a Est
I negoziati tra Ucraina e Russia si sono conclusi a Ginevra, dopo un confronto complicato che ha portato comunque a qualche passo avanti. La Russia insiste affinché la NATO si impegni a non espandersi ulteriormente verso est, una richiesta che ha acceso discussioni tra le parti. Durante le discussioni, sono stati affrontati temi delicati, come la presenza militare e le garanzie di sicurezza, con le parti che hanno riconosciuto le difficoltà ma anche alcuni segnali di apertura.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sostiene di stare lavorando con la delegazione ucraina “per avvicinare una vera pace”. “La priorità sono le garanzie di sicurezza per l’Ucraina”, afferma, come riporta Sky News.. “I rappresentanti ucraini hanno direttive chiare su ogni aspetto dei negoziati”, aggiunge. Rustem Umerov, capo della delegazione ucraina a Ginevra, ha dichiarato che le trattative, appena concluse nella città svizzera, sono state “sostanziali e che sono state chiarite diverse questioni”. Umerov ha aggiunto che ci sono stati progressi e che l’obiettivo dell’Ucraina rimane una pace giusta e sostenibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Ucraina, Mosca denuncia: "Progressi al rallentatore nei negoziati, qualcuno vuole sabotarli"
Ucraina: l’inviato Usa Witkoff annuncia “significativi progressi” nei colloqui a Ginevra con la Russia. Ma i negoziati continuanoL’inviato degli Stati Uniti Witkoff ha dichiarato di aver fatto “significativi progressi” nei colloqui con la Russia a Ginevra, dopo sei ore di discussioni intense.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Prima giornata di colloqui tesi per la pace in Ucraina: si riparte domani; Ucraina - Russia, le notizie di martedì 17 febbraio; Guerra Ucraina Russia, conclusa dopo 6 ore prima giornata di trilaterale a Ginevra; Ginevra crocevia della diplomazia, negoziati su Iran e Ucraina.
Russia-Ucraina-USA La Russia annuncia: «A Ginevra negoziati conclusi, difficili ma professionali»I negoziati trilaterali a Ginevra tra Ucraina, Russia e USA si sono conclusi. Lo ha detto il capo delegazione russo Vladimir Medinsky, affermando che i colloqui sono stati «difficili, ma professionali ... bluewin.ch
Russia: a Ginevra «negoziati conclusi, difficili ma professionali»Lo ha detto il capo delegazione russo Vladimir Medinsky, affermando che i colloqui sono stati «difficili, ma professionali» e dicendo che una nuova tornata dovrebbe tenersi a breve – TUTTI GLI AGGIORN ... ticinonews.ch
UCRAINA | Conclusi i negoziati ad Abu Dhabi, Zelensky: 'Sono stati costruttivi, nuovi colloqui potrebbero partire la prossima settimana' #ANSA facebook
Al via la Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Merz: "L'Europa ha concluso la sua lunga vacanza dalla storia mondiale". Rutte: “In Ucraina l'orso russo avanza come una lumaca”. Nuovi colloqui trilaterali il 17 e 18 a Ginevra, Kiev: "Speriamo siano seri" x.com