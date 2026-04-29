Italiano ucciso a Ibiza per i media spagnoli la vittima sarebbe un napoletano

Un uomo di 30 anni originario dell'Italia è stato ucciso nel pomeriggio di oggi in un bar dell'area di Playa d'en Bossa, a Ibiza. Secondo i media spagnoli, la vittima sarebbe un napoletano. L'aggressione si è verificata in un locale della zona turistica, dove l'uomo è stato accoltellato e ha perso la vita. La polizia locale sta indagando sull'accaduto.

Un 30enne italiano è stato accoltellato e ucciso nel pomeriggio di oggi a Ibiza in un bar, nell'area di Playa d'en Bossa. La Guardia Civil di Ibiza sta indagando sul caso.Secondo i media spagnoli e in particolare come riportano il Diario de Ibiza, la vittima dell'omicidio, colpita al torace da.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Spagna, 30enne italiano ucciso a Ibiza: aggressore in fugaUn ragazzo italiano di circa 30 anni è morto dopo essere stato accoltellato a Ibiza, nella zona turistica di Playa d’en Bossa. Leggi anche: Trentenne italiano ucciso a coltellate a Ibiza: “L’aggressore è in fuga” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ucciso a coltellate a Padova, arrestato l’amico e socio in affari; Sant'Agata de' Goti, Parisi (Lega): Senza tavolo con alleati niente intese altrove; Piano B, Martina: Ero un’impiegata infelice, ho trovato la mia fortuna nell’estremo nord; Chi è Cole Tomas Allen arrestato per l'attentato alla cena di Trump con i giornalisti, insegnante del mese. 30enne italiano ucciso a coltellate a IbizaAggressione avvenuta a Platja d'en Bossa, secondo media locali sarebbe di origini campane, forse del Salernitano ... rainews.it Trentenne italiano ucciso a coltellate a Ibiza: L’aggressore è in fugaPer i media locali si fa strada l'ipotesi del regolamento di conti. L'aggressione è avvenuta in pieno giorno, intorno alle 16.30 ... ilfattoquotidiano.it "Ha ricevuto una pugnalata brutale". Italiano ucciso a Ibiza - facebook.com facebook