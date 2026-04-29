Italiano ucciso a Ibiza la vittima è un 30enne campano

Un uomo di 30 anni, originario della regione Campania, è stato accoltellato e ucciso nel pomeriggio di oggi in un bar nella zona di Playa d'en Bossa a Ibiza. La polizia locale ha ricevuto la chiamata intorno alle 16:00 e si sta occupando delle indagini. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell'aggressione o sull’identità della vittima.

Un 30enne italiano è stato accoltellato e ucciso nel pomeriggio di oggi a Ibiza in un bar, nell'area di Playa d'en Bossa. La Guardia Civil di Ibiza sta indagando sul caso.Vani i tentativi di rianimarlo, le ferite infertegli erano troppo profonde.Secondo i media spagnoli e in particolare come.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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