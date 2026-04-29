Italiano accoltellato a Ibiza | 35enne muore in strada dopo l’aggressione killer in fuga

Un uomo di 35 anni, originario di Pagani e impiegato come pizzaiolo, è stato accoltellato a Ibiza nella zona di Platja d’en Bossa e morto poco dopo in strada. L’aggressore è fuggito e al momento non è stato ancora rintracciato. La polizia locale sta indagando sull’accaduto, che si è verificato intorno alle ore serali. La vittima è stata trovata ferita e soccorsa dai presenti, ma le ferite sono risultate fatali.

Il 30enne è originario di Pagani e lavorava come pizzaiolo. Un uomo italiano di circa 35 anni è morto dopo essere stato accoltellato a Ibiza, nella zona di Platja d’en Bossa. Il caso italiano accoltellato Ibiza è avvenuto nel pomeriggio, in pieno giorno, davanti a testimoni. Nonostante i soccorsi, il giovane è deceduto sul posto. L’aggressore è fuggito e risulta attualmente ricercato. Si tratterebbe di Franco Sessa secondo l’emittente Telenuova Pagani. La dinamica: l’aggressione e il crollo in strada. Secondo le prime ricostruzioni, l’accoltellamento è avvenuto intorno alle 16:30 in via Alzines, nel comune di Sant Josep de sa Talaia. La vittima si trovava nei pressi di un bar chiuso quando è stata colpita con almeno una coltellata al torace, lato sinistro.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Italiano accoltellato a Ibiza: 35enne muore in strada dopo l’aggressione, killer in fuga Notizie correlate Ibiza, ucciso un 30enne italiano. Caccia al killer che lo ha accoltellato per stradaUn italiano di 30 anni è stato ucciso questo pomeriggio a Platja d’en Bossa, una località situata sull’isola spagnola di Ibiza. Leggi anche: Italiano ucciso a coltellate a Ibiza, 30enne aggredito a morte dopo una lite: caccia all'uomo, killer in fuga Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Trentenne italiano ucciso a coltellate a Ibiza: L’aggressore è in fuga; Ibiza, italiano 30enne accoltellato a morte nella zona turistica di Platja d'en Bossa; Ibiza, 30enne italiano ucciso con una coltellata: aggressore in fuga; Trentenne italiano ucciso a coltellate a Ibiza, si sospetta un regolamento di conti. Italiano morto accoltellato a Ibiza, il consolato a Barcellona segue il casoFonti informate confermano la nazionalità italiana dell'uomo morto dopo esser stato vittima di un accoltellamento a Ibiza, in Spagna, come riportato dai media locali. Il consolato italiano a Barcellon ... ansa.it Spagna, 30enne italiano morto accoltellato a IbizaUn italiano di 30 anni sarebbe stato ucciso questo pomeriggio a Platja d'en Bossa,una località situata sull'isola spagnola di Ibiza. L'uomo, riferiscono i media locali, sarebbe stato accoltellato e l' ... tg24.sky.it Italiano accoltellato a Ibiza: inutili i soccorsi. Indaga la Guardia Civil - facebook.com facebook