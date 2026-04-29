Italia Viva punta su Donato Frate | nuova guida per Campobasso

Vincenzo Mucci ha annunciato la nomina di Donato Frate a segretario provinciale di Italia Viva a Campobasso. La decisione è stata comunicata ufficialmente in una nota stampa, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o le modalità dell’incarico. La nomina riguarda la guida del partito nella provincia, con l’obiettivo di rafforzare la presenza locale. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali del partito.

? Cosa sapere Vincenzo Mucci nomina Donato Frate segretario provinciale di Italia Viva a Campobasso.. La scelta mira a consolidare il movimento nel territorio del Basso Molise.. A Campobasso, il segretario regionale di Italia Viva Vincenzo Mucci ha ufficializzato la nomina di Donato Frate come nuovo segretario provinciale, avviando una fase di consolidamento della presenza del movimento sul territorio molisano. La decisione strategica, comunicata dal leader regionale, mira a rafforzare le strutture locali del partito attraverso un inserimento mirato nelle dinamiche della provincia. Il passaggio di consegne vede Donato Frate assumere un ruolo centrale nel coordinamento delle attività che dovranno dare nuova linfa alla composizione territoriale di Italia Viva in Molise.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Italia Viva punta su Donato Frate: nuova guida per Campobasso Notizie correlate Marziani eletto: Italia Viva punta su servizi e aree interne di TeramoLa vittoria di Giuseppe Marziani nelle recenti elezioni provinciali di Teramo segna una nuova fase per la governance locale, confermata dal sostegno... Pagani, crisi al Comune: FdI punta su trasparenza e nuova guidaIl coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Pagani, Mariconda, ha manifestato forte disappunto in seguito alla decisione di sciogliere il... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Renzi appoggerà Lepore alle prossime elezioni; Borghi (Iv): Noi riformisti siamo essenziali per il centrosinistra; Amministrative: Italia Viva aderisce alla lista Progetto Senigallia Riformista; Il grande ritorno del Kraken Renzi. L’ex premier gioca da regista... Italia Viva Molise: Donato Frate nominato segretario provinciale di Campobasso Italia Viva Molise annuncia che, nella giornata odierna, è stata ufficializzata la designazione di Donato Frate quale segretario provinciale di Campobasso. La nomina si inserisce - facebook.com facebook Sono stato ad abbracciare il professor Tino Ferrari, colonna di Italia Viva a Bologna. Il 25 aprile un violento gli ha impedito di partecipare al corteo della Liberazione perché aveva la bandiera italiana, quella europea, quella ucraina. Io credo che dopo ciò che è x.com