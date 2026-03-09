Marziani eletto | Italia Viva punta su servizi e aree interne di Teramo

Giuseppe Marziani è stato eletto nelle recenti elezioni provinciali di Teramo, con il supporto di Italia Viva. La sua vittoria rappresenta un cambiamento nella gestione locale, con un focus sui servizi e sulle aree interne della provincia. La tornata elettorale ha coinvolto diversi candidati e ha visto una partecipazione significativa degli elettori della zona.

La vittoria di Giuseppe Marziani nelle recenti elezioni provinciali di Teramo segna una nuova fase per la governance locale, confermata dal sostegno di Italia Viva. Elvezio Zunica, presidente provinciale del partito, ha espresso il proprio appoggio ufficiale al nuovo consigliere, evidenziando l’importanza di questo risultato per le comunità interne. Il 9 marzo 2026, in un momento cruciale per la provincia, si è consolidato il ruolo istituzionale di Marziani, riconosciuto come espressione di un lavoro costante sul territorio. La reazione positiva di Italia Viva sottolinea la necessità di competenze concrete per affrontare le sfide strutturali della regione abruzzese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marziani eletto: Italia Viva punta su servizi e aree interne di Teramo Articoli correlati Giunta Regionale: i punti approvati, Fico punta l'attenzione sulle aree interne e su NapoliSi è riunita stamattina a Palazzo Santa Lucia, la Giunta regionale della Campania. Leggi anche: Turismo, Spazio Campania alla Bit di Milano: la regione punta su aree interne e grandi eventi Tutti gli aggiornamenti su Italia Viva Italia Viva Catania: Venerdì 6 marzo, ore 17.30, Assemblea Provinciale Verso la Casa Riformistapoliticamentecorretto.com - Italia Viva Catania: Venerdì 6 marzo, ore 17.30, Assemblea Provinciale Verso la Casa Riformista ... politicamentecorretto.com Comunali a Civita Castellana, il tavolo del centro sinistra proposto da Italia Viva si riunisce mercolediCome già anticipato nei giorni scorsi, su iniziativa di Alessandra Ortenzi, Presidente Provinciale di Italia Viva Viterbo, mercoledì prossimo si terrà un tavolo di ... ilmessaggero.it