Pagani crisi al Comune | FdI punta su trasparenza e nuova guida

A Pagani, il Comune si trova in una fase di crisi dopo lo scioglimento del Consiglio comunale. Il coordinatore locale di Fratelli d’Italia ha espressamente criticato questa decisione, sottolineando l'importanza di trasparenza e di un cambio di guida per affrontare la situazione. La decisione ha suscitato reazioni tra membri politici e cittadini, evidenziando le tensioni in atto nel governo locale.

Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Pagani, Mariconda, ha manifestato forte disappunto in seguito alla decisione di sciogliere il Consiglio comunale, un evento che segna una fase complessa per la democrazia locale e per l'intera cittadinanza. Il referente ha sottolineato come la compagine era preparata a misurarsi con le prossime consultazioni amministrative con l'obiettivo di ottenere la vittoria. La necessità di un nuovo equilibrio istituzionale Secondo quanto espresso da Maricond .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pagani, crisi al Comune: FdI punta su trasparenza e nuova guida Notizie correlate Vietri (FdI): “Bilancio, tempo scaduto: silenzio grave del Comune, a rischio trasparenza e servizi ai cittadini” dieci giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio comunale, fissata al 28 febbraio dopo la proroga ministeriale, il... FdI Pagani, scioglimento del consiglio comunale: la nota di Antonio Mariconda (FdI)Antonio Mariconda, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Pagani, esprime profondo rammarico per lo scioglimento del Consiglio comunale,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sciolto per camorra il Comune di Pagani; Lecco, incontro su Trump: De Bortoli, Roggiani e Pagani analizzano gli scenari per Europa e Italia; Pagani, il Comune sciolto per infiltrazioni: azzerata l’amministrazione, arriva il commissariamento per 18 mesi; Terremoto amministrativo nell'Agro: Sciolto il Comune di Pagani per infiltrazioni camorristiche. Pagani, il Comune sciolto per infiltrazioni: azzerata l’amministrazione, arriva il commissariamento per 18 mesiIl Consiglio dei Ministri scioglie il Comune di Pagani per condizionamenti della criminalità organizzata: decadono sindaco e consiglio, elezioni sospese e gestione affidata a una commissione straordin ... ilgazzettinovesuviano.com Pagani, ore decisive: il futuro del Comune sul tavolo del GovernoLa città di Pagani vive ore di forte tensione istituzionale, con lo sguardo rivolto a Roma dove, nel pomeriggio, si deciderà il destino dell’amministrazione comunale. agro24.it Antonio Mariconda, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Pagani, esprime profondo rammarico per lo scioglimento del Consiglio comunale, definendolo «un momento particolarmente difficile per la vita democratica della città e per l’intera comunità». «Erav - facebook.com facebook