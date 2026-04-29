Italia-Svizzera oggi Mondiali curling misto 2026 | orario tv programma streaming

Oggi, mercoledì 29 aprile, alle ore 14.00, si disputa Italia-Svizzera, partita valida per la fase a gironi dei Mondiali di curling doppio misto del 2026. La sfida si gioca in Italia e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. È la prima partita del torneo per entrambe le squadre in questa fase preliminare.

Oggi mercoledì 29 aprile (ore 14.00) si gioca Italia-Svizzera, incontro valido per la fase a gironi dei Mondiali 2026 di curling doppio misto. Amos Mosaner e Stefania Constantini torneranno in scena per disputare il settimo confronto del round robin, incrociando i padroni di casa: il testa a testa con Stefanie Berset e Phillipp Hoesli avrà un peso specifico rilevante sulle ambizioni dei Campioni del Mondo in carica, indubbiamente tra i grandi favoriti della vigilia sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera). La coppia capace di conquistare la medaglia di bronzo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 è in piena corsa per qualificarsi alla...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Svizzera oggi, Mondiali curling misto 2026: orario, tv, programma, streaming Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Notizie correlate Leggi anche: Italia-Cechia oggi, Mondiali curling misto 2026: orario, tv, programma, streaming Leggi anche: Italia-Cechia oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orario, programma, streaming Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Qualificazioni Mondiali 2027: presentata a Faenza la sfida Italia - Svizzera · Il 17 maggio appuntamento al Pala Cattani; Italia-Svizzera vale per i mondiali; LIVE Italia-Svizzera, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: scontro diretto per i playoff; Doppio misto: Constantini e Mosaner pronti per difendere il titolo iridato ai Mondiali di Ginevra. Italia-Svizzera oggi, Mondiali curling misto 2026: orario, tv, programma, streamingOggi mercoledì 29 aprile (ore 14.00) si gioca Italia-Svizzera, incontro valido per la fase a gironi dei Mondiali 2026 di curling doppio misto. Amos ... oasport.it LIVE Italia-Svizzera, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: scontro diretto per i playoffCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, settima sfida degli ... oasport.it Alta tensione tra Italia e Svizzera sulle fatture dei feriti di Crans-Montana ospedalizzati a Sion. Il già consigliere agli Stati: «Dispiace, perché la disponibilità di sedersi al tavolo c'è» - facebook.com facebook La mutua #svizzera ha chiesto all’Italia il rimborso di 108 mila euro di spese sanitarie per il breve ricovero di tre giovani rimasti feriti nel rogo del #Constellation. Il nostro Paese si è fatto carico per settimane della cura di due cittadini svizzeri all’ospedale Niguar x.com