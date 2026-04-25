Italia-Cechia oggi Mondiali curling misto 2026 | orario tv programma streaming

Oggi, sabato 25 aprile, si apre a Ginevra il torneo mondiale di curling nella specialità misto doppio, parte della fase di qualificazione per i Mondiali del 2026. La competizione si svolge sul ghiaccio svizzero e prevede diverse partite in programma nel corso della giornata. L’evento viene trasmesso in diretta televisiva e è disponibile anche in streaming online.

Si comincia. Oggi, sabato 25 aprile, cominciano i Campionati Mondiali 2026 di curling, specialità misto doppio, evento in scena sul ghiaccio di Ginevra, in Svizzera. Stefania Constantini ed Amos Mosaner sono chiamati a difendere il titolo. Oggi, alle ore 14:30, gli azzurri debutteranno contro la Cechia. Sarà importantissimo partire con il piede giusto per i due portacolori oro a Pechino 2022 e bronzo a Milano Cortina 2026. In uno sport sui generis come il curling infatti ogni sfida deve essere affrontata a viso aperto, senza essere presa sottogamba. La sfida sarà quindi quella di amministrare subito un buon gioco e non cadere nella rete offensiva di Petra Klimova e Lukas Klima.🔗 Leggi su Oasport.it

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