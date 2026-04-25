Italia-Cechia oggi in tv Mondiali curling misto 2026 | orario programma streaming

Oggi, sabato 25 aprile, prende il via a Ginevra, in Svizzera, la fase dei Campionati Mondiali 2026 di curling nella specialità misto doppio. La partita tra Italia e Repubblica Ceca sarà trasmessa in televisione, mentre il torneo si svolge sul ghiaccio della località svizzera. L’evento coinvolge varie nazionali che si sfidano in questa disciplina durante le giornate di gara.

Si comincia. Oggi, sabato 25 aprile, cominciano i Campionati Mondiali 2026 di curling, specialità misto doppio, evento in scena sul ghiaccio di Ginevra, in Svizzera. Stefania Constantini ed Amos Mosaner sono chiamati a difendere il titolo. Oggi, alle ore 14:30, gli azzurri debutteranno contro la Cechia. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CECHIA DI CURLING MISTO DALLE 14.30 Sarà importantissimo partire con il piede giusto per i due portacolori oro a Pechino 2022 e bronzo a Milano Cortina 2026. In uno sport sui generis come il curling infatti ogni sfida deve essere affrontata a viso aperto, senza essere presa sottogamba. La sfida sarà quindi quella di amministrare subito un buon gioco e non cadere nella rete offensiva di Petra Klimova e Lukas Klima.🔗 Leggi su Oasport.it

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