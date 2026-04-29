Italia ripescata al posto dell’Iran? I visti negati le quote in crollo Tricolore a Seattle le parole di Zampolli

Negli ultimi giorni si sono susseguite voci e segnali che alimentano l’ipotesi di un ripescaggio dell’Italia ai Mondiali 2026, in sostituzione dell’Iran. La questione riguarda principalmente i visti negati e le quote di partecipazione, che sono in calo per alcune nazioni coinvolte. Nel frattempo, il team italiano ha esibito la bandiera a Seattle, mentre alcune dichiarazioni di un dirigente si sono concentrate sulla situazione. La questione rimane aperta, senza decisioni ufficiali ancora annunciate.

Roma, 29 aprile 2026 – Non sembra più solo una suggestione: ora i segnali iniziano ad essere tanti. La domanda è sempre la stessa: l’Italia potrebbe essere ripescata ai Mondiali 2026 al posto dell’Iran? Per ora resta uno scenario, ma bisogna analizzare varie cose. I visti negati o revocati ad alcuni dirigenti della Federcalcio iraniana, le amichevoli saltate, il crollo delle quote dei bookmaker e persino la comparsa del tricolore italiano a Seattle le parole di Zampolli. e chi più ne ha, più ne metta. I visti negati o revocati. L’ultimo episodio arriva dal Canada. Secondo Reuters, alcuni funzionari della Federcalcio iraniana non parteciperanno al Congresso FIFA dopo quanto accaduto all’aeroporto di Toronto.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Italia ripescata ai Mondiali? A Seattle spunta tricolore al posto… dell’Iran: “Benvenuti”(Adnkronos) – Italia ripescata ai Mondiali 2026? L'indizio che dà speranza agli azzurri arriva direttamente dagli Stati Uniti. Italia ripescata? Inviato di Trump (Zampolli) propone gli azzurri al posto dell'Iran ai Mondiali: «L'ho chiesto al presidente della Fifa Infantino»Un alto funzionario della Fifa, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Italia e ripescaggio Mondiali al posto dell'Iran, il verdetto della Fifa fa chiarezza; Mondiali, Trump: 'Italia ripescata? Non ci sto pensando più di tanto'; Italia ripescata ai Mondiali al posto dell’Iran, l’ho chiesto: la Rai torna a sperare (grazie all’uomo di Trump). Cosa cambia in TV; Italia ripescata ai Mondiali? Zampolli (inviato di Trump): Sì, al posto dell'Iran. Abodi: Inopportuno. Ira ambasciata di Teheran a Roma. Italia ripescata ai Mondiali? A Seattle spunta tricolore al posto... dell'Iran: Benvenuti(Adnkronos) - Italia ripescata ai Mondiali 2026? L'indizio che dà speranza agli azzurri arriva direttamente dagli Stati Uniti. Nella giornata di oggi, martedì 28 aprile, a Seattle è spuntata una bandi ... msn.com Italia ai Mondiali al posto dell’Iran, da Fifa a governo è coro di noItalia ripescata ai Mondiali al posto dell'Iran? No, grazie. E' un coro unanime quello che si oppone alla proposta dell'inviato speciale del presidente degli ... lapresse.it #Gravina assolutamente contrario all'idea dell'#Italia ripescata per partecipare ai #Mondiali: "Idea fantasiosa e vergognosa" E sul caos arbitri: "Stiamo gettando fango" - facebook.com facebook Italia ripescata ai Mondiali Zampolli: "Più del 50% di possibilità" x.com