Italia ripescata ai Mondiali? A Seattle spunta tricolore al posto… dell’Iran | Benvenuti

Inaspettatamente, un'immagine catturata a Seattle mostra un tricolore italiano al posto di quello iraniano, alimentando voci su un possibile ripescaggio dell’Italia ai Mondiali 2026. La foto è stata condivisa sui social, attirando l’attenzione di appassionati e media. La pubblicazione ha suscitato discussioni sulla presenza della nazionale italiana nel torneo, anche se non ci sono comunicazioni ufficiali in merito.

(Adnkronos) – Italia ripescata ai Mondiali 2026? L'indizio che dà speranza agli azzurri arriva direttamente dagli Stati Uniti. Nella giornata di oggi, martedì 28 aprile, a Seattle è spuntata una bandiera dell'Italia, al fianco delle altre partecipanti alla rassegna iridata di scena la prossima estate in Stati Uniti, Messico e Canada. Sotto al tricolore la scritta, in italiano: "Benvenuti". La cosa 'strana' è che la bandiera italiana è stata inserita tra le partecipanti al gruppo G, ovvero quello dell'Iran, che non compare, mentre sono presenti Belgio, Nuova Zelanda ed Egitto. Seattle, città dello stato di Washington, ovvero quello della Casa Bianca di Donald Trump, ospiterà quattro partite della fase a gironi, di cui due proprio del gruppo G.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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