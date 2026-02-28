Europei Giovanili di Scherma l’Italia conquista 15 podi | è secondo posto nel Medagliere

Ai Campionati Europei Giovanili di Scherma a Tbilisi, l’Italia ha ottenuto in totale 15 medaglie, piazzandosi al secondo posto nel medagliere. La squadra italiana ha conquistato l’oro nel fioretto maschile a squadre e ha portato a casa anche un argento con gli sciabolatori. La manifestazione si è conclusa con l’inno di Mameli, tra le premiazioni e le congratulazioni ufficiali.

Le ultime vittorie arrivate dal fioretto e dalla sciabola. E’ ancora storia Tbilisi – Si chiudono sulle note dell’Inno di Mameli i Campionati Europei Giovani di Scherma a Tbilisi 2026: l’Italia vince la medaglia d’oro nel fioretto maschile a squadre, ma brilla anche l’argento del team azzurrino degli sciabolatori. Un gran finale per la spedizione italiana nell’ultima giornata della kermesse continentale in Georgia, chiusa al secondo posto nel Medagliere per Nazioni anche tra gli Under 20 alle spalle soltanto della Russia. Titoli di coda scoppiettanti, dunque, con i fiorettisti Mattia De Cristofaro, Emanuele Iaquinta, Mattia Conticini e Fernando Scalora che si laureano campioni d’Europa battendo in finale la Francia al termine di una splendida prestazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Tiro con l’arco, Italia grande protagonista agli Europei indoor. 11 podi e dominio nel medagliereVa in archivio una settimana trionfale a Plovdiv (in Bulgaria) per il tiro con l’arco italiano, che ha saputo togliersi grandi soddisfazioni vincendo... Medagliere olimpico sci alpino 2026: l'Italia conquista il secondo posto eguagliando il record di medaglieIl quadro dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 offre una lettura chiara della forza azzurra, capace di disputare la parte... Una raccolta di contenuti su Europei Giovanili di. Temi più discussi: L’Ambasciatore d’Italia a Tbilisi accanto agli azzurrini della scherma nei Campionati Europei 2026; Scherma, l’Italia dei Cadetti chiude in doppia cifra l’Europeo di Tbilisi; Europei giovanili di Tbilisi, tre azzurri ai piedi del podio nella sesta giornata; Scherma, Italia super a Pisa e Tbilisi. Scherma, Europei Giovani Tblisi 2026: trionfo azzurro nel fioretto femminileL'Italia della scherma festeggia una splendida doppietta nel fioretto femminile U20 ai Campionati Europei Giovanili di Tblisi 2026. A salire sul gradino piano a ... sportface.it Europei giovanili di Tbilisi, tre azzurri ai piedi del podio nella sesta giornata5° posto per il fiorettista Emanuele Iaquinta, 6^ posizione a pari merito tra gli sciabolatori per i fratelli Leonardo ed Edoardo Reale. italpress.com Un problema fisico da “curare” o da gestire, un’arma da sistemare o far “rinascere”. Tranquilli! C’è uno staff sempre pronto ad affrontarlo. E soprattutto a risolverlo Eccolo, il team che agli Europei giovanili di Tbilisi 2026 lavora, senza sosta, a supporto - facebook.com facebook