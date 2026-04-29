Italia guarda che Inacio! 

Il giovane calciatore di 18 anni, appartenente al settore giovanile del Borussia Dortmund, ha attirato l’attenzione durante una partita, nonostante un errore sotto porta. Figlio di un ex calciatore, ha già mostrato abilità sorprendenti e si sta facendo notare tra i componenti della squadra giovanile. La sua presenza in campo e le azioni di gioco hanno suscitato interesse tra gli appassionati di calcio italiani.

A 18 anni titolare col Borussia, si divora un gol ma dribbla e incanta Il 18enne Samuele Inacio, stella degli azzurrini e figlio di Inacio Pià, continua a stupire con la maglia del Borussia Dortmund. Proprio ieri ha giocato la sua prima gara da titolare con i gialloneri, collezionando 74 minuti, una percentuale di passaggi riusciti pari al 93% e di dribbling riusciti pari al 100%. Sul 3-0 ha sciupato la chance di segnare il suo primo gol tra i professionisti, ma i tifosi tedeschi hanno decisamente apprezzato la sua prestazione: l’ex Atalanta, infatti, è uscito tra gli applausi. Guarda gli highlights della partita contro il Friburgo....🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Atalanta-Borussia Dortmund 4-1: gol e highlights | Champions League

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