Sanremo 2026 | Conti tra cachet tradizione e un’Italia che guarda

Per il Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha deciso di partecipare ancora una volta, attirando attenzione con il suo cachet elevato e il suo ruolo storico. La presenza del conduttore si intreccia con le tradizioni del festival, che quest’anno si arricchisce di nuove iniziative pubblicitarie. L’evento, previsto dal 24 febbraio, si prepara ad accogliere pubblico e media, mentre gli organizzatori definiscono gli ultimi dettagli. La città si anima in vista della grande serata conclusiva.
Sanremo 2026: Tra Cachet, Pubblicità e il Peso della Tradizione. L'attesa per il Festival di Sanremo 2026 è palpabile, con la kermesse che si appresta a calare il sipario sul Teatro Ariston a partire dal 24 febbraio. Quest'anno, la conduzione è affidata a Carlo Conti, figura di spicco dell'intrattenimento italiano, per il secondo anno consecutivo. La sua presenza segna un ritorno dopo le cinque edizioni consecutive guidate da un altro volto noto, e porta con sé una serie di interrogativi, non ultimo quello relativo alla sua retribuzione. Le stime indicano che il cachet di Carlo Conti per le cinque serate del Festival si aggirerebbe tra i 500mila e i 600mila euro.
