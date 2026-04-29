Italia e Svizzera un’allenza per la ricerca

In occasione della nona Giornata della ricerca italiana nel mondo, ricercatrici e ricercatori italiani si sono incontrati presso la sede di Bracco Suisse a Plan-les-Ouates. L'iniziativa, promossa dalla Console Generale d’Italia a Ginevra, ha visto la partecipazione di rappresentanti della comunità scientifica italiana in Svizzera. La riunione ha rappresentato un momento di confronto e di celebrazione per le attività di ricerca svolte all’estero.

(Adnkronos) – Su invito della Console Generale d’Italia a Ginevra Nicoletta Piccirillo, la comunità delle ricercatrici e dei ricercatori italiani si è riunita presso la sede di Bracco Suisse a Plan-les-Ouates per celebrare la nona Giornata della ricerca italiana nel mondo (Grim). La Grim ha luogo ogni anno in questo periodo per ricordare la nascita il 22 aprile della professoressa Rita Levi-Montalcini, premio Nobel per la medicina nel 1986 e prima donna italiana a ottenere tale riconoscimento in ambito scientifico. All’evento hanno partecipato una sessantina di specialisti che hanno condiviso le loro esperienze ed esplorato nuove opportunità di cooperazione.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Ha lasciato l’Italia per la Svizzera: oggi racconta tutta la verità Notizie correlate A che Italia-Svizzera e Italia-Estonia oggi in tv, curling Olimpiadi 2026: programma 6 febbraio e streamingOggi venerdì 6 febbraio prosegue il torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la Cerimonia d’Apertura dei... A che ora Italia-Svizzera e Italia-Turchia oggi, Mondiali curling femminile 2026: orario, tv, streamingSiamo giunti alle battute conclusive del round robin dei Mondiali 2026 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Calgary (Canada). Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Crans-Montana. Italia e Svizzera, due sistemi sanitari a confronto; Crans-Montana, l’equivoco infinito fra Italia e Svizzera; Crans Montana, l'ambasciatore svizzero in Italia: Le fatture ai familiari? Un disguido. Pagherà la Svizzera? Contiamo in un accordo; Qualificazioni Mondiali 2027: presentata a Faenza la sfida Italia - Svizzera · Il 17 maggio appuntamento al Pala Cattani. Italia e Svizzera, un'allenza per la ricercaLa comunità delle ricercatrici e dei ricercatori italiani si è riunita presso la sede di Bracco Suisse a Plan-les-Ouates per celebrare la nona Giornata della ricerca italiana nel mondo (Grim) ... adnkronos.com Italia-Svizzera oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orario, programma, streamingOggi mercoledì 29 aprile (ore 14.00) si gioca Italia-Svizzera, incontro valido per la fase a gironi dei Mondiali 2026 di curling doppio misto. Amos ... oasport.it Grazie a Komen Italia - Comitato Regionale Puglia che ha donato al nostro Istituto nuovi ferri per la ricostruzione totale del seno utilizzando lembi autologhi, cioè prelevati dalla paziente stessa. Con questo nuovo strumentario, l'unità operativa di chirurgi - facebook.com facebook Pnrr, ok Commissione europea a nona rata. Meloni: "Italia consolida primato Ue" x.com