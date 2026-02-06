A che Italia-Svizzera e Italia-Estonia oggi in tv curling Olimpiadi 2026 | programma 6 febbraio e streaming

Oggi il curling doppio misto continua alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La programmazione prevede le partite tra Italia e Svizzera e Italia e Estonia, trasmesse in diretta in tv. La cerimonia di apertura si svolge questa sera alle 20, ma nel frattempo le squadre scaldano i motori sul ghiaccio.

Oggi venerdì 6 febbraio prosegue il torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la Cerimonia d'Apertura dei Giochi deve ancora svolgersi (l'appuntamento è per stasera alle ore 20.00) e siamo già alla terza giornata della competizione in corso di svolgimento sul ghiaccio di Cortina d'Ampezzo. Dopo aver affrontato Corea del Sud e Canada, l'Italia tornerà in scena per un doppio impegno assolutamente da non perdere. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING MISTO DALLE 10.05 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ESTONIA DI CURLING MISTO DALLE 14.35 Stefania Constantini e Amos Mosaner (che in serata sarà uno dei portabandiera dell'Italia durante la Cerimonia d'Apertura) giocheranno due incontri di fondamentale importanza per la qualificazione alle semifinali, a cui accederanno soltanto le prime quattro classificate della fase a girone unico.

