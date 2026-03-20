A che ora Italia-Svizzera e Italia-Turchia oggi Mondiali curling femminile 2026 | orario tv streaming

Oggi si giocano due partite dei Mondiali di curling femminile a Calgary. L’Italia affronta la Svizzera alle 10:00, mentre alle 17:00 si sfidano Italia e Turchia. Le partite saranno trasmesse in diretta in tv e disponibili in streaming. La fase a gironi del torneo si avvicina alla conclusione.

Siamo giunti alle battute conclusive del round robin dei Mondiali 2026 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Calgary (Canada). La fase a girone unico aperta a tredici squadre si avvia verso la sua naturale conclusione e l’Italia proverà a chiudere nel miglior modo possibile, cercando di ben figurare nelle ultime due partite della fase a girone unico, che delineerà il tabellone della fase a eliminazione diretta (le prime due classificate accederanno direttamente alle semifinali, le compagini tra terzo e sesto posto ai playoff). La skip Stefania Constantini e compagne affronteranno la Svizzera alle ore 16.00 italiane di oggi venerdì 20 marzo e poi torneranno in scena nella notte italiana (ore 02. 🔗 Leggi su Oasport.it

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