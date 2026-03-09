La nuvola nera che si è alzata sopra Teheran | dal cielo cade pioggia acida con petrolio

Una nuvola nera si è formata sopra Teheran, portando con sé una pioggia acida che contiene petrolio. Dopo i raid sui depositi petroliferi, la città si è trovata sotto un cielo disturbato. Le autorità iraniane segnalano rischi per la salute, mentre gli esperti cercano di spiegare il fenomeno. La pioggia ha causato preoccupazioni tra la popolazione locale.

