Cyber-spionaggio globale | 37 governi nel mirino c’è anche l’Italia

Un gruppo filo-statale asiatico ha lanciato una vasta campagna di attacchi informatici contro governi e infrastrutture in 37 paesi, tra cui l’Italia. Finora sono state colpite almeno 70 organizzazioni, molte delle quali hanno subito danni significativi. Gli esperti avvertono che l’operazione è ancora in corso e che nessuno è immune.

