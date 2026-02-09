Cyber-spionaggio globale | 37 governi nel mirino c’è anche l’Italia

Un gruppo filo-statale asiatico ha lanciato una vasta campagna di attacchi informatici contro governi e infrastrutture in 37 paesi, tra cui l’Italia. Finora sono state colpite almeno 70 organizzazioni, molte delle quali hanno subito danni significativi. Gli esperti avvertono che l’operazione è ancora in corso e che nessuno è immune.

Un’ampia campagna di cyber-spionaggio, condotta da un gruppo filo-statale asiatico, ha preso di mira governi e infrastrutture critiche in 37 paesi, tra cui l’Italia, compromettendo almeno 70 organizzazioni. L’operazione, scoperta e analizzata da Palo Alto Networks, si concentra su interessi economici strategici e si correla con eventi geopolitici significativi, rappresentando una delle più estese operazioni di spionaggio digitale attribuite a un singolo collettivo statale dopo l’attacco a SolarWinds del 2020. L’attività, documentata nel dettaglio dalla divisione di threat intelligence Unit 42 di Palo Alto Networks, rivela un’operazione strutturata e coordinata, mirata a ministeri delle finanze, parlamenti, agenzie di sicurezza e altri enti governativi in diverse aree del mondo.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

