Cina domina lo storage | +49% capacità ma il capitale

Nel 2025, la Cina ha registrato un aumento significativo delle capacità di storage energetico, con un incremento del 49% nelle installazioni rispetto all’anno precedente. La capacità totale ha superato i 15 GWh, segnando una crescita importante nel settore dell’accumulo a lunga durata. Questa evoluzione ha coinvolto numerose aziende e progetti a livello globale, contribuendo a modificare lo scenario energetico internazionale.

Il 2025 ha segnato una svolta radicale per l'accumulo di energia a lunga durata, con un incremento delle installazioni globali del 49% che ha spinto la capacità totale oltre i 15 GWh. Questa espansione è stata trainata quasi esclusivamente dalla Cina, che da sola rappresenta il 93% del mercato mondiale, sostenuta da piani governativi specifici come lo Special Action Plan for Development of New Energy Storage (2025-2027). Tuttavia, dietro questi numeri in crescita si nasconde una realtà finanziaria più complessa: mentre le capacità fisiche aumentano, gli investimenti di venture capital sono crollati del 72%, creando una stretta di liquidità che mette sotto pressione le startup del settore.