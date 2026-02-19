AEW | Stop per Kris Statlander | infortunio e stop forzato dopo la guerra contro Thekla

Kris Statlander si ferma a causa di un infortunio subito durante il combattimento contro Thekla. La wrestler si è fatta male durante il match intenso di AEW Dynamite del 18 febbraio, che ha messo a dura prova il suo corpo. La AEW ha annunciato che Statlander non potrà tornare sul ring per un periodo, senza indicare una data precisa. La sua assenza cambia gli equilibri delle prossime sfide e lascia i fan in attesa di aggiornamenti sulla sua condizione. La wrestler si concentrerà sulla riabilitazione e il recupero.

Kris Statlander non tornerà sul ring tanto presto. Durante l'episodio del 18 febbraio di AEW Dynamite, la AEW ha confermato che Statlander non è stata dichiarata idonea a competere in seguito al violento Strap Match disputato la scorsa settimana contro Thekla. L'annuncio è arrivato nel corso di un segmento nel backstage, dove è stato rivelato che resterà fuori dalle scene per almeno un paio di settimane.