Istituita la giornata per i giornalisti uccisi | la data in cui saranno ricordati

Il Senato ha approvato all’unanimità un disegno di legge che istituisce una giornata dedicata ai giornalisti uccisi durante il lavoro. La data scelta sarà il giorno in cui verranno ricordati. La decisione coinvolge tutte le forze politiche e mira a onorare la memoria di chi ha perso la vita esercitando la propria professione. La giornata sarà ufficialmente riconosciuta e celebrata a livello nazionale.

Approvata all’unanimità con l’ok del Senato la legge che indica nel 3 maggio la giornata per i giornalisti uccisi in servizio Approvato all’unanimità in Senato il disegno di legge che istituisce la Giornata in memoria dei giornalisti uccisi nello svolgimento della loro professione. La data scelta è il 3 maggio che coincide con la giornata mondiale della libertà di stampa e, quindi, potrà essere celebrata già questa domenica. Per il deputato di Forza Italia, Paolo Emilio Russo, promotore dell’iniziativa che era stata approvata all'unanimità dalla Camera nel luglio del 2025, la legge “vuole essere un omaggio a chi ha sacrificato la vita per difendere il diritto dei cittadini a essere informati".🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Istituita la giornata per i giornalisti uccisi: la data in cui saranno ricordati DRAMMATICO LUTTO IN RAI: MORTO IL GIORNALISTA ALESSANDRO TIBERTI, AVEVA SOLO 61 ANNI. Notizie correlate La Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi è legge, si celebrerà il 3 maggioAGI - Il Senato ha approvato all’unanimità, in via definitiva, il disegno di legge che istituisce per il 3 maggio la Giornata nazionale in memoria... Ricordati i poliziotti uccisi a "Le Padovanelle" a 35 anni dal delittoOggi primo aprile si è tenuta la cerimonia di commemorazione dell’assistente Giovanni Borraccino e dell’agente ausiliario Giordano Coffen, in via... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: FMI in prima linea per la Giornata Mondiale per la Salute e Sicurezza sul lavoro; Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro; Giornata Nazionale del Made in Italy; Giornata mondiale per le vittime dell'amianto, in Italia 7mila morti all’anno. Istituita la giornata per i giornalisti uccisi: la data in cui saranno ricordatiApprovato all’unanimità in Senato il disegno di legge che istituisce la Giornata in memoria dei giornalisti uccisi nello svolgimento della loro professione. La data scelta è il 3 maggio che coincide ... ilgiornale.it Giornalisti, istituita la giornata nazionale in memoria di quelli uccisi: sarà il 3 maggioUna giornata per ricordare i giornalisti uccisi sul campo per il lavoro che stavano svolgendo. E' quella istituita oggi, mercoledì 29 aprile, con il via libera definitivo dell'aula del Senato. E' stat ... adnkronos.com Oggi è la giornata del cane Istituita Il 28 aprile del 2012 per ricordare gli attivisti animalisti che fecero irruzione nella struttura lager di Green Hill, liberando più di sessanta beagle destinati alla vivisezione all’estero. Una liberazione storica. Un vero e proprio - facebook.com facebook #23aprile #GiornataMondiale #libro e #dirittodautore È stata istituita nel 1996 dall’ Unesco per sostenere la produzione di #libri e #copyright, promuovendo il libero accesso alla #conoscenza e promuovendo il giusto compenso per le opere frutto d’ingegno. x.com