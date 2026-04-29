istituire il giorno delle vittime del fascismo

Un’associazione culturale ha avanzato la proposta di istituire una giornata nazionale dedicata alle vittime del fascismo. La proposta è stata avanzata da “Diapason”, un’associazione di Poggio a Caiano, con la prima firmataria che è Elena Matteotti, nipote di un deputato socialista ucciso nel 1924. La proposta mira a ricordare ufficialmente le vittime di quel periodo.

Istituire una giornata nazionale in ricordo delle vittime del fascismo. La proposta arriva dall’associazione culturale “Diapason“ di Poggio a Caiano e la prima firmataria è Elena Matteotti, nipote del deputato socialista Giacomo ucciso nel 1924. Elena Matteotti, lo ricordiamo, ha partecipato nei giorni scorsi ad una iniziativa a Bonistallo dedicata alla memoria del nonno e alla sua storia personale. Giacomo Matteotti conobbe, infatti, la moglie Velia a San Marcello Pistoiese dove erano in vacanza negli anni Dieci del Novecento. Fra memoria, storia e ricordi personali l’incontro con Elena ha fatto riscoprire la figura di Matteotti. Il corpo di Giacomo Matteotti fu ritrovato circa due mesi dopo l’omicidio, il 16 agosto 1924.🔗 Leggi su Lanazione.it

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