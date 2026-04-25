A Perugia una targa in ricordo delle vittime LGBTQIA+ del fascismo

A Perugia, presso i giardini del Frontone, è stata inaugurata una targa commemorativa dedicata alle vittime LGBTQIA+ del fascismo. Il sindaco ha partecipato alla cerimonia, che ha ricordato Fernanda Bellachioma, cittadina lesbica di Perugia inviata al confino a causa del suo orientamento sessuale. La targa vuole rendere omaggio anche a tutte le altre persone che hanno subito persecuzioni durante quel periodo storico.

A Perugia, il sindaco Vittoria Ferdinandi ha inaugurato presso i giardini del Frontone la targa commemorativa dedicata a Fernanda Bellachioma, "cittadina lesbica di Perugia inviata al confino per il suo orientamento sessuale, e a tutte le vittime LGBTQIA+ del fascismo". Belachioma, come si legge su Perugia Today, era un intellettuale e attivista protofemminista perugina che nel 1928 fu condannata al confino politico in Calabria per omosessualità con l'accusa di aver indotto la "deviazione morale" di una donna regolarmente sposata con cui stava convivendo. La targa riporta il seguente testo: "A Fernanda Bellachioma, cittadina di Perugia che...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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