25 aprile inaugurata la targa in memoria delle vittime Lgbtqia+ del fascismo L' assenza del prefetto diventa un caso

Oggi ai Giardini del Frontone è stata scoperta una targa commemorativa dedicata a Fernanda Bellachioma, una cittadina lesbica di Perugia inviata al confino per il suo orientamento sessuale, e a tutte le vittime Lgbtqia+ del fascismo. L’evento è stato promosso dalla Sindaca, mentre l’assenza del prefetto ha suscitato commenti e ha attirato l’attenzione dei presenti. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e ricordo.

È stata inaugurata oggi ai Giardini del Frontone dalla Sindaca Vittoria Ferdinandi la targa commemorativa dedicata a Fernanda Bellachioma, cittadina lesbica di Perugia inviata al confino per il suo orientamento sessuale, e a tutte le vittime Lgbtqia+ del fascismo. La cerimonia, inserita nel.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate 25 Aprile, Perugia ricorda le vittime LGBTQIA+ del fascismoIl Comune di Perugia e Omphalos hanno firmato un patto di collaborazione per apporre una targa in memoria delle persone perseguitate dal regime... Perugia: targa per le vittime LGBTQIA+ del fascismo ai Giardini? Cosa sapere Perugia inaugura il 25 aprile ai Giardini del Frontone una targa per le vittime LGBTQIA+. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: A Perugia una targa in memoria delle vittime Lgbtqia+ del nazi-fascismo; PERUGIA RICORDA LE VITTIME LGBTQIA+ DEL FASCISMO: SABATO 25 APRILE L'INAUGURAZIONE DELLA TARGA COMMEMORATIVA AI GIARDINI DEL FRONTONE; 25 Aprile, Perugia ricorda le vittime LGBTQIA+ del fascismo; Perugia celebra il 25 aprile: tutte le iniziative. In borgo XX Giugno una targa in ricordo delle vittime Lgbtqia+ perseguitate dal regime fascista. Perugia celebra la Festa della Liberazione: le tappe. Inaugurata la targa per le vittime Lgbtqia+, Omphalos: Grave l'assenza del prefettoPerugia ha celebrato l'81esimo anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo. Le cerimonie hanno preso il via la mattina di sabato 25 aprile con tre diversi appuntamenti: la deposizione di corone d ... corrieredellumbria.it A Perugia una targa in memoria delle vittime Lgbtqia+ del nazi-fascismoA Perugia il 25 aprile, nell'ambito delle cerimonie ufficiali per la Liberazione, sarà inaugurata nell'area del Frontone una targa commemorativa in memoria delle vittime Lgbtqia+ del nazi-fascismo. (A ... ansa.it Celebriamo la famiglia rainbow. Siete stupendi #family #lgbtqia #2dads #gayparents - facebook.com facebook Nasce a Torino la Carta Arcobaleno: prima guida dell’Ordine dei giornalisti scritta con la comunità LGBTQIA+ x.com