Israele | 1.800 minori palestinesi arrestati tra cui neonati e decimi

Secondo il Palestine Centre, dall’inizio di ottobre 2023 sono stati arrestati circa 1.800 minori palestinesi da parte delle forze israeliane. Tra questi ci sono neonati, bambini e adolescenti, alcuni dei quali sono stati trattenuti in custodia per diverse settimane. L’arresto di minori rappresenta una parte consistente delle operazioni di sicurezza condotte nelle aree interessate dal conflitto.

? Cosa sapere Israele ha arrestato 1.800 minori palestinesi dall'ottobre 2023 secondo il Palestine Centre.. Il 51 per cento dei detenuti a Megiddo e Ofer è in detenzione amministrativa.. Dall’ottobre 2023 ad oggi, le autorità israeliane hanno arrestato complessivamente 1.800 minori palestinesi, secondo i dati pubblicati il 28 aprile dal Palestine Centre for Prisoners’ Studies. Il bilancio che emerge dall’analisi del Palestine Centre for Prisoners’ Studies descrive un quadro di estrema gravità per i più piccoli: tra i detenuti figurano bambini che hanno appena compiuto dieci anni e, in un caso documentato, un neonato di soli sette mesi nato all’interno di una struttura carceraria da una madre detenuta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Israele: 1.800 minori palestinesi arrestati, tra cui neonati e decimi Notizie correlate Dal 2023 arrestati 1.800 minori palestinesiIl Palestine Centre for Prisoners’ Studies ha pubblicato il 28 aprile un rapporto che documenta 1. Circa 2.800 palestinesi sono stati letteralmente polverizzati dalle bombe sganciate da Israele a GazaLe bombe termobariche sganciate da Israele su Gaza avrebbero letteralmente ridotto in polvere più di 2.