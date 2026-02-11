Circa 2.800 palestinesi sono stati letteralmente polverizzati dalle bombe sganciate da Israele a Gaza
Oltre 2.800 palestinesi sono stati uccisi o dispersi a causa dei bombardamenti israeliani a Gaza. Le bombe termobariche, usate di recente, hanno causato distruzione totale, riducendo in polvere molte aree della città. La situazione rimane critica e i civili continuano a pagare il prezzo più alto.
Le bombe termobariche sganciate da Israele su Gaza avrebbero letteralmente ridotto in polvere più di 2.800 palestinesi: si tratta di armi che generano nel luogo in cui esplodono temperature superiori a 3.500 gradi centigradi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Gaza, la tregua non ferma le morti: in 24 ore almeno sei palestinesi sono stati uccisi e diversi sono stati feriti dalle truppe dell’Idf
Nonostante la tregua dichiarata a Gaza, le violenze proseguono.
A Gaza sono stati uccisi almeno 71mila palestinesi: ora lo ammette anche Israele
A Gaza, il bilancio delle vittime palestinesi sale a oltre 71mila.
Le immagini della fuga da Gaza City dopo i bombardamenti di Israele
Dei 36 ospedali palestinesi originari circa 18 sono rimasti parzialmente funzionanti a Gaza, ma operano in condizioni disumane - facebook.com facebook
