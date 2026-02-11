Circa 2.800 palestinesi sono stati letteralmente polverizzati dalle bombe sganciate da Israele a Gaza

Oltre 2.800 palestinesi sono stati uccisi o dispersi a causa dei bombardamenti israeliani a Gaza. Le bombe termobariche, usate di recente, hanno causato distruzione totale, riducendo in polvere molte aree della città. La situazione rimane critica e i civili continuano a pagare il prezzo più alto.

