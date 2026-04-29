Isola ecologica l' Ente d' Ambito avvisa il Comune | Senza ratifica in Consiglio a rischio il finanziamento
L'Ente d'Ambito di Caserta ha comunicato al Comune di San Prisco che, senza la ratifica in Consiglio Comunale, il finanziamento per l'isola ecologica potrebbe essere a rischio. La questione riguarda una permuta necessaria per la realizzazione del Centro Comunale di Raccolta, approvata dal voto dell'Ente, ma ancora non formalizzata dall'assemblea comunale. La mancata approvazione potrebbe compromettere l'avvio dei lavori e il finanziamento previsto.
La crisi amministrativa a San Prisco rischia di avere serie conseguenze a danno dei cittadini. La mancata presa d'atto da parte del consiglio comunale della permuta propedeutica alla realizzazione, da parte dell'Ente d'Ambito di Caserta, del Centro Comunake di Raccolta a seguito del voto.🔗 Leggi su Casertanews.it
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