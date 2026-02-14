Isernia sindaco in tenda da 50 notti | analisi e proposte per rilanciare la sanità molisana in crisi

Il sindaco di Isernia, Castrataro, ha deciso di vivere in tenda da 50 notti per attirare l’attenzione sulla crisi della sanità nella regione. Ogni sera si organizza davanti al municipio, portando con sé cartelli e documenti per chiedere interventi concreti. La sua protesta mira a far capire quanto siano urgenti le riforme nel sistema sanitario molisano. Durante questo periodo, ha incontrato cittadini e medici, raccogliendo proposte per migliorare i servizi.

