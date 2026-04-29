Isernia celebra le donne | tre incontri per riscoprire la storia

A Isernia, nel mese di maggio, si tengono tre incontri letterari presso la libreria Enzo Della Corte, dedicati alla celebrazione delle donne e alla riscoperta della loro storia. Gli eventi sono aperti al pubblico e offrono l’opportunità di approfondire temi legati alle figure femminili attraverso letture e discussioni. La manifestazione si svolge nel centro della città, coinvolgendo lettori e appassionati di letteratura.

? Cosa sapere Isernia ospita tre incontri letterari presso la libreria Enzo Della Corte per tutto maggio.. Il programma promosso dal Ministero della Cultura celebra figure femminili della storia europea.. Venerdì 15 maggio alle ore 18:00 la libreria Enzo Della Corte di Isernia ospiterà Enza Alfano per presentare il volume La Guerriera dei Libri, dando il via a una rassegna letteraria che coinvolgerà tre autrici nazionali durante tutto il mese di maggio. L’iniziativa, denominata Il Maggio dei Libri, nasce dalla sinergia tra il Centro per il Libro e la Lettura e il Ministero della Cultura, con l’obiettivo di promuovere la lettura attraverso un programma che punta tutto sulla memoria storica e sulle biografie d’autore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Isernia celebra le donne: tre incontri per riscoprire la storia Notizie correlate Spinea celebra le donne che hanno fatto la storia con un mese di incontriIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Monselice celebra tre grandi donne: la storia riprende vitaLa memoria storica di Monselice si arricchisce di tre nuovi riferimenti geografici dedicati a donne che hanno segnato il tessuto sociale e...