Spinea celebra le donne che hanno fatto la storia con un mese di incontri

A Spinea, il mese di marzo è dedicato alle donne che hanno segnato la storia, con un programma di eventi che include incontri, letture e momenti di riflessione. Le iniziative sono organizzate in collaborazione con le associazioni locali e coinvolgono la comunità in diverse attività. La città si prepara a ricordare il ruolo femminile attraverso un calendario di eventi distribuiti nel corso del mese.

L'iniziativa nasce in occasione dell'80esimo anniversario del diritto di voto femminile in Italia e vuole rendere omaggio al contributo delle donne nella società, nella scienza, nel lavoro e nelle arti.