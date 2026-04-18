A Monselice vengono ricordate tre donne che hanno lasciato un segno nella storia locale. La memoria collettiva si arricchisce di nuovi riferimenti geografici dedicati a figure femminili che hanno contribuito a plasmare il tessuto sociale e culturale della comunità. La scelta di intitolare luoghi pubblici a queste donne riguarda tre diversi siti della città, sottolineando il valore di queste figure nella storia di Monselice.

La memoria storica di Monselice si arricchisce di tre nuovi riferimenti geografici dedicati a donne che hanno segnato il tessuto sociale e intellettuale della comunità. All’inizio di questo mese, attraverso una collaborazione tra l’amministrazione locale, l’associazione Toponomastica femminile, Anteas Informanziani odv e l’Utl Monselice, sono state inaugurate tre targhe in via Argine Destro, via 28 Aprile e presso il Palazzo della Loggetta, per onorare i contributi di Oriana Fallaci, Nadia Zubco e Nella Maria Berto. Identità e servizio: il volto femminile della storia locale. Le celebrazioni, avvenute nei primi giorni di aprile, hanno permesso di ricostruire le biografie di tre figure emblematiche attraverso l’intervento del professore Davide Penello e dello storico Roberto Valandro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monselice celebra tre grandi donne: la storia riprende vita

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