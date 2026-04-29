Irresponsabilità nucleare

I cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tra cui Cina, Francia, Russia, Regno Unito e Stati Uniti, sono coinvolti in un dibattito sulla responsabilità nucleare. La discussione riguarda le modalità di gestione e controllo delle armi nucleari, con particolare attenzione alle decisioni prese e alle politiche adottate da ciascun paese. In questo contesto, si affrontano le questioni legate alla sicurezza globale e alla non proliferazione.

Oggi il Tnp, al centro di una conferenza di revisione che si svolge a New York dal 27 aprile al 22 maggio 2026, è l’ultimo accordo che impedisce una corsa sfrenata a dotarsi di ordigni nucleari. Dalla sua entrata in vigore, nel 1970, il trattato ha permesso di limitare fortemente la proliferazione di un’arma di distruzione di massa di cui purtroppo conosciamo bene gli effetti, grazie all’orrore suscitato dal ricordo di Hiroshima e Nagasaki. Il Tnp regge ancora, ma è pesantemente indebolito. Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che non userà armi atomiche contro l’Iran, ma la nota instabilità dell’inquilino della Casa Bianca non lascia presagire niente di buono.🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Irresponsabilità nucleare Atomica Oggi: qual è la responsabilità degli scienziati Notizie correlate Niente recinzione alle Poggi: "Grave gesto di irresponsabilitàQuali sono i tempi previsti per la realizzazione della recinzione della scuola? Quando gli interventi di demolizione della Carducci? Per quali motivi... Ex Nuova Esa, ultimi lavori di bonifica. «Resta l'amarezza per l'irresponsabilità dei privati»È in dirittura d'arrivo il risanamento ambientale del sito al confine tra Marcon e Mogliano. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Nucleare, Papa Leone XIV: Prevalgano discernimento e responsabilità in uso; Papa: prevalga responsabilità in utilizzo nucleare, ‘ladro’ chi fa guerre rubandoci futuro; Chernobyl, il tabù nucleare che non crolla; Quando Aldo Moro scrisse: Non si può rinunciare al nucleare sicuro. Senza energia si apre la via di una paurosa regressione. Chernobyl, 40 anni dopo il disastro: «Una lezione non compresa. Oggi le centrali nucleari vengono usate come armi»Lo storico ucraino Plokhii collega il lascito del 1986 alla guerra di oggi, dall’occupazione russa del sito di Chernobyl a quella di Zaporizhzhia. «E quell'evento contribuì alla caduta dell'Unione Sov ... corriere.it Chernobyl, 40 anni dopo. Appello delle Chiese: La minaccia nucleare è di nuovo realeAlle ore 20, ieri sera, sui davanzali delle case, gli ucraini hanno acceso la Candela del Ricordo, come simbolo di preghiera e di speranza per la guarigione delle ferite subite e del creato e come a ... agensir.it #chernobyl , il tabù nucleare che non crolla Nel 40mo anniversario del tragico incidente di Chernobyl, il 26 aprile, il peggiore della storia del nucleare civile, finalmente si sono messe in risalto le responsabilità sovietiche. Ma il tema della controproducente rinu - facebook.com facebook Ieri è stato l’anniversario del disastro di Chernobyl, e ho accettato volentieri l’invito di @AvvocatoAtomico a un evento dove provare a fare chiarezza su quella vicenda. Non è la storia di un incidente nucleare, né il racconto del fallimento di una fonte energetica x.com