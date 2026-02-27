Nelle Poggi si continua a parlare della mancanza di recinzione presso la scuola, sollevando preoccupazioni tra genitori e residenti. La questione riguarda i rischi associati all'assenza di barriere di protezione e le tempistiche necessarie per completare i lavori. La situazione rimane al centro di discussioni che coinvolgono varie parti interessate, lasciando ancora molte domande senza risposta.

Quali sono i tempi previsti per la realizzazione della recinzione della scuola? Quando gli interventi di demolizione della Carducci? Per quali motivi non è possibile procedere alla costruzione della recinzione indipendentemente dalla demolizione della Carducci? Queste le domande che Sabina Ambrogetti (consigliera di opposizione per ’Sarzana protagonista’) ha deciso di rivolgere alla giunta e al sindaco Cristina Ponzanelli con l’intento di approfondire quanto avvenuto lo scorso 19 febbraio, quando una alunna delle elementari è stata colpita da una transenna di recinzione spostata dal vento, all’ingresso della scuola. Ambrogetti, che più volte... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Niente recinzione alle Poggi: "Grave gesto di irresponsabilità

Leggi anche: Bonelli attacca Meloni: “Opporsi al Green Deal è atto di grave irresponsabilità”

Leggi anche: La maggioranza non ha i numeri e salta la seduta di Consiglio, l'affondo delle opposizioni: "Grave irresponsabilità"

Argomenti discussi: Niente recinzione alle Poggi: Grave gesto di irresponsabilità.

La tragedia sfiorata alla Poggi. Le opposizioni contro il sindacoPolemiche dopo il ferimento di una bambina a seguito del crollo della recinzione del cantiere Nonostante le segnalazioni l’amministrazione non è intervenuta. Non è una fatalità. msn.com

Raffiche di vento all’ingresso della scuola a Sarzana, bambini urtati da una recinzioneRaffiche di vento all’ingresso della scuola a Sarzana, bambini urtati da una recinzione ... msn.com