Ex Nuova Esa ultimi lavori di bonifica Resta l' amarezza per l' irresponsabilità dei privati

Sono in corso gli ultimi interventi di bonifica alla ex Nuova Esa, un sito situato tra i comuni di Marcon e Mogliano Veneto. I lavori di risanamento ambientale stanno per concludersi, dopo un lungo processo iniziato con il piano di sicurezza e le operazioni di messa in sicurezza. La vicenda ha suscitato reazioni di amarezza a causa dell'irresponsabilità dei privati coinvolti nel passato.

È in dirittura d'arrivo il risanamento ambientale del sito al confine tra Marcon e Mogliano. In passato vi erano stoccati rifiuti tossici e nel 2012 si era verificato un incendio. La Regione ha stanziato in totale 7,8 milioni di euro Finalmente il piano di risanamento ambientale alla “Ex Nuova Esa”, al confine tra i comuni di Marcon e Mogliano Veneto, va verso la conclusione. Nel sito, dove erano stoccati rifiuti anche pericolosi, si era verificato un incendio nel 2012 che aveva creato grossa preoccupazione tra la popolazione. Poi l'area era rimasta sotto sequestro giudiziario. Siamo arrivati ora alla quinta e ultima fase degli interventi: i lavori di smaltimento sono stati affidati di recente, dopo il via libera concesso nel giugno 2025 dai carabinieri del Noe (Nucleo operativo ecologico) e dai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Articoli correlati

Frana di Calvi dell'Umbria: lavori di bonifica e messa in sicurezza, ma la strada resta chiusaSono in corso a Calvi dell’Umbria i lavori di rimozione dei detriti e di messa in sicurezza della frana verificatasi lungo la Sp 18.