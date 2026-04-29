Il presidente degli Stati Uniti ha rivolto nuove dichiarazioni critiche nei confronti del governo iraniano, accentuando le tensioni già presenti tra i due paesi. Da parte di Teheran, è arrivata una risposta minacciosa, in cui si avverte che una prosecuzione delle attività marittime considerate provocatorie potrebbe portare a una risposta senza precedenti. La situazione rimane calda e i conflitti verbali si intensificano.

Nuovo attacco verbale di Trump contro il regime. Teheran minaccia: la nostra sarà una risposta senza precedenti se gli Usa continuano la pirateria marittima. Servizio di Marco Burini TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Iran-Usa, nuova provocazione Trump. Teheran: guerra non è finita

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