Un’immagine creata dall’intelligenza artificiale mostra un individuo con un mitra in mano in un ambiente che richiama uno scenario bellico. La foto è stata pubblicata da un ex presidente statunitense, accompagnata da un commento in cui invita Teheran a comportarsi diversamente. La pubblicazione ha suscitato reazioni e discussioni sui social network riguardo alle implicazioni e alla veridicità dell’immagine.

Una fotografia generata dall’intelligenza artificiale in cui impugna un mitra in uno scenario di guerra. E’ il punto centrale del post su Truth con il quale Donald Trump ha nuovamente attaccato l’Iran, affermando che il regime deve “darsi una regolata” e non sa “come firmare un accordo non nucleare”. Il post, pubblicato quando a Washington sono le 4 del mattino, è accompagnato da un’immagine che lo ritrae mentre impugna un’arma automatica – un fucile stile AR-15 – in piedi di fronte a una catena montuosa che ricorda quelle caratteristiche del Medio Oriente sconvolta da esplosioni. “BASTA CON IL SIGNOR GENTILE”, recita la didascalia, riprendendo un precedente post in cui il presidente degli Stati Uniti affermava di voler adottare una linea dura nei confronti del regime degli ayatollah.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, Trump posta una foto in cui imbraccia un mitra: “Teheran si dia una regolata”

Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

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