Iran Trump posta foto che lo ritrae con un mitra | Teheran si dia una regolata

Un ex presidente statunitense ha pubblicato su un social media una foto di sé stesso con un mitra, accompagnata da un commento rivolto a Teheran. Nella stessa comunicazione, ha affermato che la Repubblica Islamica non è in grado di raggiungere un accordo non nucleare. La pubblicazione ha attirato l'attenzione sui recenti scambi tra gli Stati Uniti e l’Iran, con toni decisamente duri.

In un post pubblicato sul social media Truth, il tycoon afferma che la Repubblica Islamica "non sa come firmare un accordo non nucleare". Il riferimento è allo stallo nei negoziati tra Washington e Teheran per porre fine al conflitto in Medio Oriente. La Casa Bianca ha infatti rifiutato la richiesta iraniana di revocare il blocco statunitense dello Stretto di Hormuz prima di riprendere i negoziati, rimandando ad incontri successivi un’intesa sul programma nucleare Il presidente degli Stati UnitiDonald Trumpattacca nuovamente l’Iran. In un post pubblicato sul social mediaTruth, il tycoon afferma infatti che la Repubblica Islamica deve“darsi una regolata“e“non sa come firmare un accordo non nucleare“.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran, Trump posta foto che lo ritrae con un mitra: “Teheran si dia una regolata” Trump: Iran militarmente sconfitto, si dia una regolata. E posta foto con mitra Notizie correlate Iran, Trump posta una foto in cui imbraccia un mitra: “Teheran si dia una regolata”Una fotografia generata dall’intelligenza artificiale in cui impugna un mitra in uno scenario di guerra. Leggi anche: Iran, Trump posta una foto con la mitragliatrice: “Teheran si dia una svegliata” Altri aggiornamenti Temi più discussi: Trump e l'ipotesi del tiranno pazzo; Guerra unica ratio: Trump e la zombizzazione della politica; Guerra in Iran, la diretta di domenica 19 aprile 2026; Trump alza la posta sui negoziati ma non accetta ancora di aver perso la guerra. Iran, Trump posta una foto in cui imbraccia un mitra: Teheran si dia una regolataUna fotografia generata dall’intelligenza artificiale in cui impugna un mitra in uno scenario di guerra. E' il punto centrale del post su Truth con il quale ... ilfattoquotidiano.it Trump torna a minacciare l’Iran e posta una foto di lui con una mitragliatrice: Il bravo ragazzo non c’è piùIl presidente statunitense minaccia nuovamente Teheran e pubblica sui social un'immagine generata con l'intelligenza artificiale ... tpi.it Von der Leyen: conflitto USA, Israele e Iran ha causato aumento spesa energetica UE di oltre 27 miliardi di euro Il 29 aprile la Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, ha dichiarato che oltre 60 giorni di conflitto tra USA, Israele e Iran ha - facebook.com facebook Trump, fucile in mano e messaggio all’Iran: "Il Bravo ragazzo non c'è più" x.com