Iran Tajani | Pronti per missione internazionale a Hormuz dopo cessate il fuoco

Il ministro degli Esteri italiano ha annunciato che l’Italia è pronta a partecipare a una missione internazionale nello stretto di Hormuz, in seguito a un accordo di cessate il fuoco. È stato inoltre comunicato che, su indicazione del ministro della Difesa, la Marina militare italiana ha ricevuto istruzioni operative per intervenire nella regione. La decisione arriva dopo le recenti tensioni e i tentativi di stabilizzare la zona strategica del Golfo.

“Abbiamo dato disposizione, attraverso l’azione del ministro Crosetto, alla Marina militare, di essere pronta a partecipare a eventuali operazioni internazionali sotto la bandiera dell’Onu, o dell’Unione europea, per partecipare all’azione sia di sminamento, sia di garanzia della libertà di navigazione”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dell’evento ‘Obiettivo Export: Imprese e territori del Nord Italia Verso la Conferenza nazionale dell’export 2026’ alle Ogr a Torino, a proposito di come il governo intenda tutelare i flussi commerciali nello Stretto di Hormuz, bloccato in seguito alla guerra in Iran. “Quindi la nostra...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Tajani: "Pronti per missione internazionale a Hormuz dopo cessate il fuoco" Notizie correlate Starmer, per Hormuz predisposto missione difensiva dopo cessate il fuoco"Accogliamo positivamente l'annuncio" dell'Iran sulla riapertura dello Stretto di Hormuz, ma "abbiamo bisogno di accertarci che questo accordo sia... Tajani: Serve missione internazionale a Hormuz dopo il conflitto meglio sotto l'egida dell'Onu – Il video(Agenzia Vista) Milano, 21 aprile 2026 "Serve una missione internazionale, vediamo… meglio se c’è l’egida dell’ONU, o dell’Unione Europea, vediamo. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Iran, Tajani: ad Araghchi detto di continuare dialogo di Islamabad; Iran, le notizie più importanti del 22 aprile sulla guerra - Radio Studio90 Italia; Iran, le notizie più importanti del 21 aprile sulla guerra; Tajani, ad Araghchi ribadita necessità di dialogo a Islamabad e di aprire Hormuz. Iran, Tajani: Pronti per missione internazionale a Hormuz dopo cessate il fuocoAbbiamo dato disposizione, attraverso l'azione del ministro Crosetto, alla Marina militare, di essere pronta a partecipare a eventuali operazioni ... lapresse.it Iran: Tajani, su Hormuz pronti a sostenere iniziative per corridoio navigazioneEssenziale un chiaro mandato Onu (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 apr - Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha partecipato oggi in videocollegamento alla riunione sulla situazione in Iran e ... borsaitaliana.it Trump, fucile in mano e messaggio all’Iran: "Il Bravo ragazzo non c'è più" x.com Trump minaccia l'Iran e posta una foto con la mitragliatrice: "Si dia una regolata. Basta con il Signor Gentile" - facebook.com facebook