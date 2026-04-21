Tajani | Serve missione internazionale a Hormuz dopo il conflitto meglio sotto l' egida dell' Onu – Il video

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che è necessario avviare una missione internazionale nella regione di Hormuz, preferibilmente sotto l’egida delle Nazioni Unite o dell’Unione Europea. La proposta arriva in seguito ai recenti sviluppi di conflitto nella zona, e la sua realizzazione dipende dalla valutazione delle entità internazionali coinvolte. La questione viene discussa come prioritaria per la stabilità della regione.

(Agenzia Vista) Milano, 21 aprile 2026 "Serve una missione internazionale, vediamo. meglio se c’è l’egida dell’ONU, o dell’Unione Europea, vediamo. Certamente una missione internazionale. Quindi noi siamo pronti a fare la nostra parte, come abbiamo sempre fatto, come facciamo in Libano, sempre portatori di pace, l'obiettivo è sempre quello", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa al Salone del Mobile a Milano. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Renzi e Vannacci sul ring di Fedez e Mr Marra, il confronto a Pulp Podcast: «Generale, sei un paraculo». E lui: «Meloni, barra dritta o vado solo» – Il video Tarzo, il comune leghista che vuole dedicare una piazza «alla memoria di oltre 32mila vittime di errori giudiziari».🔗 Leggi su Open.online

Tajani: Serve missione internazionale a Hormuz dopo il conflitto meglio sotto l'egida dell'Onu

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