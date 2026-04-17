Starmer per Hormuz predisposto missione difensiva dopo cessate il fuoco

Dopo la dichiarazione iraniana sulla riapertura dello Stretto di Hormuz, le autorità britanniche hanno annunciato di essere pronte a una missione difensiva nella zona, in seguito a un cessate il fuoco. Il leader del partito ha dichiarato che l’atteggiamento è positivo, ma è necessario verificare che l’accordo sia stabile e operativo. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attendono ulteriori sviluppi.

"Accogliamo positivamente l'annuncio" dell'Iran sulla riapertura dello Stretto di Hormuz, ma "abbiamo bisogno di accertarci che questo accordo sia durevole e funzionale. Siamo molto chiari: la missione che abbiamo predisposto è difensiva e segue il cessate il fuoco". Lo ha detto il primo ministro britannico Keir Starmer nelle dichiarazioni alla stampa al termine della Conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz, all'Eliseo. "Lo Stretto deve essere riaperto e senza pedaggi - ha aggiunto -. Il mondo intero ha bisogno di una soluzione".🔗 Leggi su Lanazione.it

Notizie correlate

Leggi anche: Hormuz libero per il cessate il fuoco: l’ultimatum di Trump all’Iran, Starmer convoca vertice

Iran, Macron: “Prepariamo missione difensiva per riaprire lo stretto di Hormuz dopo la parte più calda del conflitto”Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha affermato di stare preparando con i suoi partner una futura missione “puramente difensiva” per riaprire...

Aggiornamenti e dibattiti

Starmer, per Hormuz predisposto missione difensiva dopo cessate il fuocoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net

A Parigi il vertice su Hormuz, Starmer: 'Missione difensiva dopo il cessate il fuoco'. Trump: 'La Nato stia alla larga'Si è conclusa la conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz all'Eliseo, a cui hanno partecipato in presenza il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico ... ansa.it